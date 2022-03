Marzec w Gorlicach: Przegląd prasy z lutego 2022 w Gorlicach, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd lutego 2022 w Gorlicach: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2022 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W Dominikowicach odbył się przegląd dorobku artystycznego Ośrodka Kultury Gminy Gorlice. Nikogo nie powinno więc dziwić, że przed publicznością wystąpiła dominikowicka orkiestra dęta z niezastąpionymi mażoretkami. Na scenie zaś zaprezentowali się najmłodsi podopieczni ośrodka, uczestnicy warsztatów tanecznych i baletowych. Emocji było naprawdę dużo przede wszystkim pośród publiczności, która składała się z lekko poddenerwowanych, ale jednocześnie podekscytowanych rodziców i dziadków małych wykonawców.

Jedno jest pewne, w sytuacjach dramatycznych potrafimy się świetnie zorganizować. To pokazały nam liczne akcje charytatywne, zbiórki pieniędzy na leczenie czy na odbudowę spalonego domu. Dokładnie tak samo jest, teraz gdy pomocy potrzebujący uciekający przed wojną Ukraińcy. W stronę granicy do punktów recepcyjnych raz po raz wyjeżdżają samochody z tym co jest tam najbardziej potrzebne.