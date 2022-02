Z Biecza i Gorlic pomoc dla uchodźców trafia też do najbliższego nam punktu recepcyjnego przy przejściu granicznym w Krościenku Lech Klimek

Jedno jest pewne, w sytuacjach dramatycznych potrafimy się świetnie zorganizować. To pokazały nam liczne akcje charytatywne, zbiórki pieniędzy na leczenie czy na odbudowę spalonego domu. Dokładnie tak samo jest, teraz gdy pomocy potrzebujący uciekający przed wojną Ukraińcy. W stronę granicy do punktów recepcyjnych raz po raz wyjeżdżają samochody z tym co jest tam najbardziej potrzebne.