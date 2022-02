Morsy Ziemi Gorlickiej tym razem w prawie wiosennej odsłonie. Choć temperatura wody w Sękówce jest daleka nawet od letniej Halina Gajda

Dzisiaj pogoda była morsom nie do końca w smak, wszak oni ciągle mają nadzieję, że jeszcze będą mieli okazję do nacierania się śniegiem po wyjściu z wody. Na razie muszą się jednak zadowolić tym, co jest, czyli lodowatą wodą. Jak zwykle, co odważniejsi przepłynęli kawałek albo nawet zanurkowali.