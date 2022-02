Złodziej wyprowadził z aptecznej kasy 26 tysięcy złotych. Farmaceutki założyły na niego pułapkę Agnieszka Nigbor-Chmura

Historia wydaje się nieprawdopodobna, ale jednak wydarzyła się w naszym mieście. To w jednej z aptek przez cztery miesiące ciągle brakowało pieniędzy w kasie. Farmaceutki zoerientowały się, że mają do czynienia ze złodziejem i założyły na niego pułapkę. Gdy okazało się, kto ukradł 26 tys. złotych do akcji weszła policja.