Gorlice solidarne z Ukrainą. Od kilkudziesięciu godzin w Mieście Światła trwa wielkie poruszenie - trwają zbiórki, przygotowywane są paczki

Gorlice solidarne z Ukrainą. Od kilkudziesięciu godzin w Mieście Światła trwa wielkie poruszenie. W kościołach - zbiórka datków do puszek na rzecz pomocy uchodźcom. Poza tym, co najmniej kilkanaście osób, stowarzyszeń, ale też prywatnych przedsiębiorców przygotowuje paczki: jedne pojadą na przejścia graniczne, inne wprost do rodzin, które już w regionie są. Nikt nie dyskutuje, nie komentuje. Ludzie przychodzą obładowani i mówią: mam jedzenie, mam ręczniki i koce, podstawowe leki…