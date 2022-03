Gorlice. Polsko-ukraińska integracja w Sokole. Dzieci bawiły się pod okiem animatorów, dorośli spotkali z burmistrzem

Na pierwsze integracyjne polsko-ukraińskie spotkanie do Sokoła przyszła naprawdę spora grupa. Większość z nich mieszka u rodzin, znajomych, przyjaciół w Gorlicach, ale byli i tacy, którzy ulokowali się na terenie powiatu. Najmłodsi jeszcze w głębokich wózkach, najstarsi w wieku emerytalnym.

- Mam nadzieję, że to pierwsze, ale nie ostatnie takie spotkanie – mówił do zebranych Łukasz Bałajewicz, zastępca burmistrza miasta.

Spotkanie zostało przygotowane tak, by dorośli mogli dopytać o wszystkie interesujące ich kwestie. Samorządowiec usłyszał wiele pytań związanych z nauczaniem, kursami językowymi, dostępem do bezpłatnego internetu, opieką medyczną, starterami do telefonów komórkowych, a nawet zasadami przyjęć na studia. W tym czasie ich dziećmi zajmowali się harcerze, którzy przygotowali gry, zabawy, a nawet zajęcia plastyczne.