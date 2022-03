Gorlickie. Daliśmy dach nad głową ponad 900 uchodźcom. W remizach OSP zorganizowane zostały kolejne punkty przyjęć [ZDJĘCIA]

Po 24 lutego, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, nasi wschodni sąsiedzi zaczęli masowo opuszczać swój kraj. W tej chwili na terenie powiatu przebywa blisko 920 uchodźców. To dane na podstawie zgłoszeń z gmin, ale musimy pamiętać, że ta liczba może różnić się od rzeczywistej. Z co najmniej dwóch powodów – nie wszyscy jeszcze dotarli do samorządów, by się zarejestrować. Są również tacy, którzy w Gorlickiem mieszkają lub mieszkali tylko chwilowo, bo zdecydowali się na wyjazd w głąb kraju lub Europy.