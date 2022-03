W poniedziałek ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim

- Klienci najczęściej pytali, jakie świadczenia mogą otrzymać z ZUS i co będzie potrzebne, by złożyć wniosek, o to zapytały 362 osoby - informuje Anna Szaniawska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego. - Niemal 90 pytań dotyczyło konkretnego wniosku, a 49 terminu ich składania. Największe zainteresowanie było wnioskiem 500+. Blisko 80 osób chciało dowiedzieć się, jak zarejestrować konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) - dodaje.