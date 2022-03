Potrzebna jest pilna pomoc, bo uchodźcy, którzy dotarli do Moszczenicy mają tylko to, co na sobie Agnieszka Nigbor-Chmura

Zbiórka darów prowadzona jest w OSP Moszczenica i internacie w Bieczu archiwum

Wczoraj do Moszczenicy dotarło ok. 50 osób z Ukrainy. Są to głównie kobiety i dzieci - najmłodsze mają 11 miesięcy i 2 latka i starsze od 5 do 16 lat. Wśród tych uchodźców jest też dwóch ok. 60-letnich mężczyzn. Osoby te mają tylko to, co miały na sobie. Potrzebna jest pomoc. To samo dotyczy też internatu w Bieczu, ale tam zbiórka koncentruje się wokół żywności i środków czynności.