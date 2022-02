Gorliczanie szturmem ruszyli na stacje benzynowe. Przy każdej w kolejkach stoi po kilkadziesiąt pojazdów. Agnieszka Nigbor-Chmura, Klaudia Oronowicz, Beata Terczyńska, Konrad Karaś

W obliczu wojny na Ukrainie i wzrastających cen ropy, w Gorlicach dzieje się dokładnie to samo, co w setkach miast naszego kraju, szczególnie we wschodniej jego części. Już po godz. 15, kiedy część mieszkańców skończyła pracę, zaczął się szturm na stacje benzynowe. Miasto było niemal całkowicie zakorkowane. Paraliż zakończył się dopiero po godz. 18, co nie znaczy, że na stacjach benzynowych jest pusto. Przy każdej wciąż ustawiają się kolejki, a w nich po kilkadziesiąt samochodów. Ceny paliwa od wczoraj wzrosły o kilkadziesiąt groszy, ale na razie nie przekraczają 6 zł za litr.