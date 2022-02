Pływalnia Fala na miesiąc przed otwarciem. Obiekt po remoncie to będzie petarda! Rozpoczęło się wielkie sprzątanie Agnieszka Nigbor-Chmura

W strefie spa - jacuzzi, trzy sauny na tarasie, gdzie jeszcze niedawno rosły ... kaktusy, do tego niecka dla maluchów, nowe "kręcone" schody do zjeżdżalni. Dalej kolejne jacuzzi przy małej, dolnej niecce i fajnie wyposażona strefa wellness - z sauną, lodopadem, basenikiem z lodowatą wodą i kubłem do schładzania. No i jeszcze duża, podświetlana grota solna, w której niebawem staną leżaki. Zobaczcie w której części basenu będą te nowości.