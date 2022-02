Ośrodek działa już kilka miesięcy, ale dopiero teraz była okazja, by uroczyście go otworzyć i przeciąć wstęgę

- Z powodu pandemii nie było wcześniej okazji do zorganizowania takiej skromnej uroczystości - mówi Czesław Rakoczy, wójt gminy Lipinki. - Na jego potrzeby została zaadoptowana pomieszczenia w dawnej szkole, która została wygaszona z racji zbyt małej liczby dzieci. Rok temu radni podjęli decyzję o formalnej likwidacji placówki, a to otworzyło nam pole do szukania możliwości dobrego zagospodarowania tego miejsca - dodaje.