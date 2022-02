Biecz. Zabawa na koniec karnawału w Strzeszynie. Wzięło w niej udział ponad 50 dzieci z gminy [ZDJĘCIA] Halina Gajda

Bieckie Centrum Kultury zaprosiło do Strzeszyna wszystkie dzieci z gminy na wspólną zabawę karnawałową. Maluchy wykorzystały okazję, by się przebrać w ulubione postaci z bajek, więc zrobiło się naprawdę kolorowo. Organizatorzy zadbali nie tylko o przekąski, ale też o różnorakie atrakcje. Sporo pracy miały animatorki z BCK, które przez cały bal dbały, by żadne dziecko się nie nudziło.