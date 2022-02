W sobotę zespół LiveD zagrał na muzycznej scenie Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach Lech Klimek

Na muzycznej scenie Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach zaprezentował się zespół LiveD. Kapela powstała w 2018 roku. W zapowiedzi koncertu mogliśmy się dowiedzieć, że to, co prezentują na scenie to melodyczne riffy przeplatane z ciężkimi, wręcz charczącymi gitarami, a harmoniczne wokale pozwalają odpłynąć w nieznane, a wszystko doprawione jest subtelnym basem i energiczną perkusją. Muzycy piszą o sobie - Po wielu muzycznych przejściach, zdecydowaliśmy zebrać siły, razem tworzyć muzykę oraz grać niezapomniane koncerty. Nasze pięć różnorodnych muzycznie „światów” skonfrontowały się w jednym z beskidzkich garaży.