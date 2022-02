Jeszcze w tym roku przedszkole samorządowe w Moszczenicy dostanie w prezencie dodatkowe 150 metrów kwadratowych powierzchni

W tej chwili na placu budowy dominują prace ziemne. Praktycznie niema już śladu po znajdującym się jeszcze niedawno obok przedszkola placu zabaw. Podjęcie tej inwestycji to pokłosie aplikacji do z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z tego właśnie źródła do gminy trafiło z przeznaczeniem na ten konkretny cel 1,2 miliona złotych.

- Wszystko przebiega zgodnie z planem – mówi Jerzy Wałęga, wójt gminy Moszczenica. - Dofinansowanie trafiło do nas w ubiegłym roku i wtedy też rozstrzygnięty został przetarg. Mieliśmy na te prace 2 411 501 złotych, a wykonawca zgodził się zaprojektować i wykonać to czego oczekiwaliśmy za 2 374 515 złotych – dodaje.

Ubiegły rok to od chwili popisania w sierpniu umowy, prace projektowe i przygotowywanie całej inwestycji łącznie z uzyskanie pozwolenia na budowę. Teraz ruszyły prace, na które od chwili uzyskania właśnie pozwolenia na budowę wykonawca ma zgodnie z umową 11 miesięcy. Ważne w tym wszystkim jest też to, ze cała kwota potrzebna na dopięcie projektu po tym jak z funduszu rządowego gmina dostała mniej niż połowę potrzebnej kwoty musiała pochodzić z gminnej kasy.