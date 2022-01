Jednostki OSP w Łużnej i Uściu Gorlickim dostały dofinansowanie na zakup samochodów ratowniczo-gaśnicznych

W Gorlickiem auta mają trafić do ochotniczych straży pożarnych w Uściu Gorlickim oraz Łużnej. Druhowie nie ukrywają, że to jedna z lepszych wiadomości na początek roku.

- Z racji tego, że nasza jednostka działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jesteśmy najczęściej dysponowani do różnego typu akcji. Nie tylko do pożarów, czy wypadków, ale przede wszystkim do innych zdarzeń, tak zwanych, miejscowych zagrożeń – mówi Marek Oleś, prezes OSP w Uściu.