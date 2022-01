Ropa. Spektakl „Ciocia na wydaniu” na parafialnej scenie teatralnej. Były oklaski na stojąco [ZDJĘCIA]

Była to pełna humoru opowieść o młodym małżeństwie Augusta i Emilii i ciotce dziewczyny, Filomenie. Starsza pani nieustająco wtrąca się w życie młodych, poucza Augusta, jak powinien dbać o żonę, a Emilię – jak układać życie z mężem. Wszystko to wywołuje konflikty w małżeństwie. August postanawia w końcu zeswatać ciotkę z pewnym mężczyzną, by wreszcie zaczęła żyć własnym życiem.

Podczas spektaklu premierę na YT miał teledysk "Teatr dziejów Ropy".