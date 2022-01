Gorlice. Modernizacja pływalni Fala wciąż trwa, choć trzeba powiedzieć, że jest bliżej, niż dalej finału [ZDJĘCIA]

Krytymi basenami gorlickie na pewno nie stoi, z tym większą więc niecierpliwością czekamy, aż Fala w mieście na nowo wznowi działalność. Modernizacja wciąż trwa, pracy wykonano ogrom i choć jest jeszcze co robić, to finał jest bliżej, niż dalej. Wieść z ratusza niesie, że już wczesną wiosną będzie można popływać w zupełnie nowych warunkach. A nowinek jest sporo, bo poza moczeniem się w niecce, będzie można zrelaksować się w grocie solnej, która jest już gotowa albo wygrzać w saunach. Te też są gotowe do działania. Jest też mała tężnia, widocznie powiększyła się też część basenowa – mniej więcej o szerokość schodów, na których zamontowane były niegdyś solary.