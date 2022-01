Szymbark. Misterium Bożonarodzeniowe „Wojna Światów” w wykonaniu parafialnej grupy teatralnej Pomimo [ZDJĘCIA] Halina Gajda

Parafialna Grupa Teatralna Pomimo działająca przy parafii pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej zaprosiła ja nietypowe jasełka. Tym razem nie była to opowieść o narodzinach Chrystusa, ale o tym, co dzieje się w wielu domach przed świętami – sporach, koncentracji na zakupach, tym co mało istotne. Aktorom należą się wielkie oklaski, bo w swoje role musieli włożyć ogrom pracy i czasu.