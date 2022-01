Kobylanka. Hrabia Jan Wielopolski oraz papież Innocenty w Orszaku Trzech Króli w kobylańskim sanktuarium [ZDJĘCIA]

Koła gospodyń, grupy folklorystyczne Polanie oraz Beskidy, orkiestra dęta, Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny Rutycz, strażacy, dzieci i młodzież, mieszkańcy Kobylanki i Dominikowic oraz goście z okolicznych miejscowości – oni wszyscy wzięli dzisiaj udział w Orszaku Trzech Króli w kobylańskiej parafii. W tym roku miał szczególny charakter ze względu na udział postaci hrabiego Jana Wielopolskiego oraz papieża Innocentego XI.

Miało to związek z cudownym obrazem Pana Jezusa Ukrzyżowanego, który właśnie papież Innocenty podarował hrabiemu. Obraz trafił do pałacowej kaplicy w Kobylance. Źródła historyczne donoszą, że w grudniu 1681 roku nad kaplicą, widziano kilkakrotnie niezwykłą jasność. Ponieważ w tym czasie nie doszło tam do żadnego pożaru, uznano, że pochodzi ona z obrazu Chrystusa. Aby mógł on być udostępniony wiernym, hrabia Jan Wielopolski w porozumieniu z władzami kościelnymi, zorganizował w 1682 roku, w uroczystość Zielonych Świat, uroczyste przeniesienie obrazu z kaplicy do kościoła parafialnego. W tym roku więc obchodzimy 340. rocznicę tego wydarzenia.