Klimkówka. Jezioro w bardziej wiosennej, niż zimowej szacie. Można pospacerować i odetchnąć pełną piersią po świątecznym leniuchowaniu Halina Gajda

Choć w kalendarzu styczeń, to nawet nad Klimkówką aura jest bardziej wiosenna, niż zimowa. Wprawdzie jezioro pokrywa cienka warstwa lodu, ale wokół nie ma nawet krzty śniegu. Jest cicho i spokojnie, na ścieżkach tylko kilku spacerowiczów. Wszystkim, którzy się wybierają, by odetchnąć, po świątecznym lenistwie, radzimy, by z wielką rozwagą podchodzili do parkowania. Teren, który latem jest ubitą ziemią, po roztopach jest jak wielkie bagno. Błoto natychmiast oblepia koła, bez pomocy nie ma szans na wyjazd. Przekonali się o tym goście z Lubelszczyzny, którzy zaparkowali bardzo niefortunnie. Wyciąganie samochodu z grząskiego parkingu trwało niemal godzinę.