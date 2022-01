Wiatr daje się we znaki. W Binarowej na drogę spadło potężne drzewo. Potrzebna była interwencja strażaków [ZDJĘCIA] Halina Gajda

Silny wiatr, przed którym ostrzegali od rana synoptycy, coraz bardziej daje się we znaki. Ekipa strażaków została wezwana do Binarowej do pomocy w uprzatnięciu potężnego drzewa, które spadło na drogę. Wiać może do wieczora.