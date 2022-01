Łużna. Poczta będzie jak Sokół w Gorlicach. Trwa globalny remont, który ma przywrócić piękno zniszczonego przez czas budynku [ZDJĘCIA]

Z budynku zostaną tylko zewnętrzne ściany, w środku zmieni się wszystko. To zresztą już widać – budowlańcy wywożą z wnętrza dziesiątki taczek gruzu, skuwane są ściany, zrywane zgniłe podłogi, usuwane stare płytki, demontowane instalacje. Wszystko będzie nowe. Finał modernizacji przewidziany jest na koniec tego roku.

- Jesteśmy na początku prac – mówi Mariusz Tarsa, wójt gminy.

W tym momencie budynek to tak naprawdę tylko cztery zewnętrzne ściany. Wyburzone bowiem zostały drewniane stropy. Budowlańcy będą musieli wzmocnić konstrukcję i położyć je na nowo. To samo z wewnętrzną klatką schodową, która będzie stawiana w innym, niż dotychczas miejscy. Jak to bywa przy remontach o takiej skali, na jaw wyszły niespodzianki. Okazało się, że wokół fundamentów jest sporo wody. To trochę zmienia pierwotny plan działań, ale wójt jest dobrej myśli

- Ekipa, która prowadzi prace, znalazła już rozwiązanie – dodaje.