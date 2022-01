Morsy Ziemi Gorlickiej, niezmiennie od jesieni udowadniają, że im chłodniej, tym przyjemniej [ZDJĘCIA] Halina Gajda

Morsy Ziemi Gorlickiej – można od nich regulować niedzielne zegarki. Spotykają się nad Sękówką, przy ulicy Dolnej zawsze o godz. 10. Szyba rozgrzewka, strój kąpielowy, buty na nogi i energiczny trucht do wody. Później jest już tylko śmiech, prychanie, wzajemny doping. No i oczywiście zachęta do tych, którzy stoją na brzegu:chodźcie do nas!