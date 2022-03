Tygodniowy przegląd prasy 6.03.2022: Gorlice, 27.02-5.03.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Gorlic

Przegląd tygodnia: Gorlice, 6.03.2022. 27.02 - 5.03.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Finalizuje się 8. edycja budżetu obywatelskiego Gorlic. Od kilku tygodni pięknie prezentuje się oświetlona kładka na Ropie, prowadząca do parku. Teraz finalizują się prace przy budowie ogrodzonego wybiegu i placu zabaw dla psów. Ta pierwsza w mieście atrakcja dla czworonogów powstaje przy ścieżce rowerowej wzdłuż drogi krajowej, tuż przy siłowni pod chmurką.

Po ubiegłotygodniowym szaleństwie, dzisiaj na stacjach paliw kolejek nie ma. Auto można zatankować w zasadzie od ręki. Przyszedł spokój, ale ceny rosną z dnia na dzień. Blisko siedem złotych za lit diesla to standard. Nie ma problemów z dostępnością, ale kierowcy nie szczędzą komentarzy: tankują, płacą i płaczą. Na jednej z większych stacji w mieście, od wczorajszego popołudnia do dzisiejszego przedpołudnia cena diesla skoczyła o 30 groszy. Nie ma podziału na stacje droższe czy tańsze, bo jeśli już zdarzają się różnice, to są mało zauważalne w portfelu.