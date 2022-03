Sękowa. Sprawnie zorganizowana akcja pomocy dla partnerskiej Schodnicy. Wsparcie trafiło już do potrzebujących [ZDJĘCIA] Halina Gajda

Pomoc z Sękowej dla partnerskiego samorządu Schodnica w zachodniej Ukrainie została przekazana UG Sękowa

Współpraca pomiędzy Sękową a ukraińską Schodnicą trwa od dekady. Mimo dzielącej ich odległości, obie miejscowości mają ze sobą wiele wspólnego – podobną naftową i uzdrowiskową historię. Teraz przyszedł czas na to, by wyciągnąć rękę z pomocą do sąsiadów zza wschodniej granicy.