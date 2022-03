Ksiądz Andrzej Kluz rozpoczął właśnie 25. rok posługi kapelańskiej w gorlickim szpitalu. Szczęść Boże - niesie się po co dzień po oddziałach

Ksiądz Andrzej dzień zaczyna wcześnie, około godz. 4.30. Wtedy dzwoni budzik. Szybko wstaje, ubiera się. Do szpitala ma niedaleko - kilkadziesiąt kroków, ale chce być w nim jeszcze przed godzina 6. Ma na sobie sutannę. Na jego piersi spoczywa bursa, czyli ozdobna, sztywna torebka z tkaniny, w której kapłan nosi Najświętszy Sakrament.

Od razu kieruje się na oddziały. Na każdym wita się ze wszystkimi, jak ze starymi przyjaciółmi. Nie ma znaczenia, ile kto pracuje i jakie stanowisko zajmuje. Do każdego zagada, zażartuje, uśmiechnie się. Tym którzy kończą dyżur życzy odpoczynku. Ci, którzy go zaczynają słyszą ciepłe życzenia: niech będzie spokojnie. Pośród szpitalnych łóżek takie słowa mają szczególne znaczenie ale i wydźwięk - nie biologia decyduje o naszym człowieczeństwie, ale relacje: miłość, akceptacja, szacunek dla drugiego człowieka.