Gorlice. Na stacjach benzynowych nie ma już kilometrowych kolejek. Za to ceny rosną z dnia na dzień [Przegląd 5.03.2022] Halina Gajda

Po ubiegłotygodniowym szaleństwie, dzisiaj na stacjach paliw kolejek nie ma. Auto można zatankować w zasadzie od ręki. Przyszedł spokój, ale ceny rosną z dnia na dzień. Blisko siedem złotych za lit diesla to standard. Nie ma problemów z dostępnością, ale kierowcy nie szczędzą komentarzy: tankują, płacą i płaczą. Na jednej z większych stacji w mieście, od wczorajszego popołudnia do dzisiejszego przedpołudnia cena diesla skoczyła o 30 groszy. Nie ma podziału na stacje droższe czy tańsze, bo jeśli już zdarzają się różnice, to są mało zauważalne w portfelu.