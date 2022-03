W Gorlicach powstał pierwszy plac zabaw dla psów

- W tamtym roku w ramach budżetu zgłaszałam projekt wybiegu dla psów - mówi Monika Włosek, pomysłodawczyni zwycięskiego projektu z kategorii ogólnomiejskich. - Oczywiście nie przeszedł, bo był zbyt małym zadaniem, jak na ogólnomiejskie, dlatego w kilka osób już wtedy kombinowaliśmy co wymyślić na przyszły rok. Dzięki moim znajomym i zaangażowaniu wielu osób wpadliśmy na pomysł, aby zrobić, taką syntezę zadań, które w ostatnich latach nam się podobały, ale nie wygrały - dodaje.

Na placu na razie stanęła równoważnia treningowa, mostek, pochylnie, obręcze do skoków, stopnie, tuba i co równie ważne - kosze do porządkowania nieczystości po swoim pupilu.

Otwarcie wybiegu już wkrótce.