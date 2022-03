Towarzystwo Teatru Orkiestry i Chóru Włościańskiego z Łużnej w gościnnych progach GCK. Na scenie "Pan Jowialski" [ZDJĘCIA]

Tak to już bywa z naszymi planami – gdy w Gorlickim Centrum Kultury powstawał marcowy grafik kulturalnych wydarzeń, nikt w najgorszych snach nie przypuszczał, że odbywały się one będą w cieniu wojny za naszą wschodnia granicą. Stąd też decyzją organizatorów o tym, by spektaklowi towarzyszyła zbiórka na rzecz walczącej Ukrainy. Widzowie, którzy zgromadzili się na sali teatralnej GCK, minutą ciszy oddali hołd poległym w trwającej wojnie.

W role fredrowskich postaci wcielili się:

Karol Cop – Pan Jowialski,

Małgorzata Łazarek – jego żona,

Kinga Kotowicz – Proszak – szambelanowa,

Tomasz Król – jej mąż,

Julia Król – Helena,

Daniel Tulicki – Janusz,

Mikołaj Tarsa – Wiktor,

Bartłomiej Rafa – Ludmir,

Henryk Waląg – służący

Spektakl wyreżyserowała Małgorzata Tarsa, zaś muzycznie oprawił Mikołaj Tarsa.