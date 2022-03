Ruszył całodobowy punkt informacyjny dla mieszkańców Ukrainy. Działa też całodobowy numer telefonu

- W punkcie będziemy dyżurować przez całą dobę – mówi Łukasz Bałajewicz, zastępca burmistrza Gorlic. - Z tego też miejsca będziemy kierować potrzebujących pomocy do miejsc zakwaterowania. Najprościej można zaapelować do wszystkich by jeśli spotkają rodzinę z Ukrainy, szukającą schronienia, niech skierują ich na gorlicki Rynek, do Pawilonu – podkreśla.