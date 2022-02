Tygodniowy przegląd prasy 13.02.2022: Gorlice, 6.02-12.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Gorlic

Przegląd tygodnia: Gorlice, 13.02.2022. 6.02 - 12.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Na pierwszy rzut oka widać, ko rządzi w lipińskim parku. Są to oczywiście bobry, które najwyraźniej próbują zbudować tam swoje żeremia. Dworski staw odwiedziły niedawno i zdecydowanie nie przeszkadzało im to, że woda w jego części jest zamarznięta. Czyżby szykowały się do szybkiej wiosny?

Do końca lutego powinny zakończyć się prace przy montażu kontenera mieszkalnego, który stanowił będzie nową ogrzewalnię dla bezdomnych. Obecne lokum, które mieści się w siedzibie ośrodka pomocy społecznej, zostanie zlikwidowane.