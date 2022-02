Powiat i gminy zaciskają pasa, ale na oświatę muszą wysupłać w budżetach dodatkowe złotówki, by uzupełnić braki w subwencjach oświatowych

- To nie było proste, ale oczywiście udało się nam zbilansować wydatki oświatowe - mówi Mariusz Tarsa, wójt gminy Łużna, w której problem niedoszacowania subwencji jest bardzo widoczny. - By zapewnić naszym szkołom działanie na oczekiwanym przez mieszkańców poziomie, dokładamy do ich działania około 3,5 miliona złotych. To oczywiście nie wszystko, bo mamy też przedszkola czy też dowozy dzieci co stanowi nasze zadania własne. Efekt tego wszystkiego to kwota około 6 milionów, jaką wykładamy z gminnej kasy - dodaje.