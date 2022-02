Trzeba mieć dużo szczęścia, żeby je spotkać. Niezwykłe zwierzęta gorlickich lasów

Jeden przechodni niedźwiedź pojawia się w Nadleśnictwie Gorlice okresowo, co 2-3 lata. Najczęściej w okolicach Radocyny czy Koniecznej. Przychodzi do nas ze Słowacji. Najczęściej wiadomo, że był, gdy pszczelarze zaczynają narzekać, że rozebrał im ule i wybrał co najsmaczniejsze. Nie raz ślady wskazywały, że była to matka z młodymi. Niedźwiedzie są tutaj też spotykane w miejscach nieistniejących już wsi, bo przecież nie brakuje tu starych sadów, a w nich jabłoni czy śliw. A to też ich przysmaki

Choć wzrasta liczebność wilka w Gorlickiem, to w Nadleśnictwie Gorlice żyją tylko dwie watahy po kilkanaście osobników w każdej rodzinie. W sumie to mniej niż 40 sztuk. Trudno je spotkać, bo szybko się przemieszczają, a do tego wybierają glęboki las, z którego wychodzą zwykle tylko na polowanie.