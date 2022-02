Gorlice. Przenosiny ogrzewalni dla bezdomnych z ulicy Reymonta na 11 Listopada. Wprost pod okna komendy policji [ZDJĘCIA]

Decyzja o przeniesieniu ogrzewalni ma za sobą sporą historię. Pierwotnie została przygotowana w przyziemiu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Reymonta. Wydawało się, że jest to najrozsądniejsza lokalizacja, ale jak to bywa z takimi przedsięwzięciami, logika przegrała z rzeczywistością. A konkretnie z bywalcami miejsca.

- Mieszkańcy skarżą się na zachowanie, które po wielokroć wymaga interwencji policji – przytaczał Adam Piechowicz, radny miejski.

Wcześniej, zgodnie w założeniami ogrzewalnia była otwierana z nastaniem jesiennych chłodów, a zamykana z początkiem wiosny. Od chwili wybuchu pandemii, jest czynna cały czas.

- Średnio korzysta z niej osiem osób – wylicza Andrzej Przybyłowicz, kierownik MOPS w Gorlicach.

Dominują mężczyźni, choć kobiety też się zdarzają. Nie wszyscy to agresorzy, ale niestety to ci z krewkim temperamentem wpływają na kiepskie postrzeganie miejsca, bo konflikty między sobą załatwiają bowiem siłą, często zanim wejdą do wnętrza. Co więcej nie są to osoby rzeczywiście bez formalnego dachu nad głową – mają konkretny adres zameldowania, a nawet rodziny, ale wybrali taki sposób na życie.