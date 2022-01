Gdzie najczęściej przekraczamy prędkość? Jest kilka miejsc, w których można łatwo zarobić mandat z nowego taryfikatora Halina Gajda

W Gorlickiem, jak w każdy innym miejscu, są takie drogowe odcinki, gdzie kierowcy szczególnie czują ciężką nogę, a co za tym idzie, właśnie tam najczęściej można trafić na policyjne patrole. Nie jeden już kierowca, z bólem serca podpisywał blankiet, a później dokonywał stosownej wpłaty. Od 1 stycznia 2022 roku, są one jeszcze bardziej, niż do tej pory dotkliwe. Jeżeli nie chcemy narazić się na nowe, surowe mandaty lepiej w tym rejonie zwolnić i jechać zgodnie z przepisami.