Morsy Ziemi Gorlickiej grają z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Specjalna puszka trafiła nad brzegi Sękówki [ZDJĘCIA] Halina Gajda

Jak zapowiadali, tak zrobili. Zresztą, to ich tradycja, że w orkiestrową niedzielę morsy grają razem z Jurkiem Owsiakiem. Specjalna puszka i tym razem trafiła z nimi do wody. A nawet zanurkowała! Każdy z morsów zadbał, by puszka nie była pusta. Była oczywiście wspólna rozgrzewka, później szybka kąpiel. Ja zawsze w doborowym towarzystwie, więc z głośnym śmiechem.