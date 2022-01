Gorlickie. Zostawcie jeden procent dla potrzebujących z naszego regionu. To tylko kilka cyfr w formularzu PIT, dla nich duża pomoc

W Gorlickiem jeden procent zbierają rodzice dla swoich chorych, niepełnosprawnych dzieci, ale też dorośli, których dotknęła nagła choroba. Ktoś zapyta: czym jest te moje kilka/kilkanaście złotych wobec ich potrzeb?

Odpowiedź, jest prosta – ziarnko do ziarnka i będzie miarka. Wpisanie tych kilku cyfr i słów do formularza zabiera kilkanaście sekund, a równocześnie jest ogromnym wsparciem.

Jacek Krupa

Tata, mąż, gospodarz – był wsparciem, wzorem, człowiekiem, na którego można było liczyć zawsze i w każdej sytuacji. Do chwili, gdy zachorował na listeriozowe zapalenie opon mózgowych. Zdrowy, postawny mężczyzna po miesiącach spędzonych w szpitalu zmienił się nie do poznania. W wyniku choroby doszło do połowicznego niedowładu, prawostronnego porażenia nerwu okoruchowego, porażenia nerwu twarzowego. Wszystko się zmieniło, rodzina musiała przeorganizować całe swoje dotychczasowe życie. Każdy dzień to walka o utrzymanie tego, co udało się wypracować rehabilitacją.

Numer KRS0000396361, Cel szczegółowy 1%0088203 Jacek