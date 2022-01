Jedziecie do znajomych i nie macie pomysłu na prezent z Gorlic? A co powiecie o skarpetkach albo termosie Miasto Światła? Halina Gajda

Jedziecie do znajomych, dajmy na to na drugi koniec kraju, Europy albo w ogóle na inny kontynent i chcielibyście zawieźć im jakiś oryginalny prezent z Gorlic? Okazuje się, że do wyboru mamy całkiem sporo – lampy naftowe, termosy, samochodowe ładowarki, scyzoryki, latarki, ale zdecydowanym faworytem są… skarpetki.