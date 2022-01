Kobylanka. Pani Kasia piecze wspaniałe torty i chleby z mąki własnego przemiału. Jest królową w domowej kuchni [ZDJĘCIA]

Zaczęło się od młyna. Młyna Franka, który był marzeniem nie tyle jej, ile jej męża Wiesława. Po ślubie kupili maszyny, krok po kroku go budowali. Trwało to sześć lat. Sporo, ale okazało się, że porwali się na przedsięwzięcie, którego urzędnicy nijak nie mogli ugryźć. Tradycyjne młyny odeszły do przeszłości, w ich miejsce powstały całe kombinaty przetwórcze. Padało więc setki pytań i jeszcze więcej możliwych odpowiedzi. W końcu młyn ruszył, a ona zakochała się w… mące.

- O mące, to ja mogę godzinami opowiadać – śmieje się pani Katarzyna.