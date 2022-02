Lipinki. W dworskim parku ponownie rozgościły się bobry. Zwiastują szybką wiosnę? Drzewostan niszczą też wichury [ZDJĘCIA]

O ile na działania zwierząt wielkiego wpływu nie mamy, to zdecydowanie na to, co dzieje się w pozostałej części parku, już tam. A potrzeba tam dobrego pilarza, bo wichury dały się miejscu we znaki. Jedno z drzew wyjątkowo silnym podmuchem wiatru zostało wyrwane niemal z korzeniami. Inne zostało „ukręcone” w połowie. Sporo jest połamanych konarów i mniejszych, ale zniszczonych zakrzaczeń. Zanosi się, że będzie tu sporo wiosennego sprzątania. Oby jak najszybciej.