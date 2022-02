Szalowa Sport Arena bez winy. Wyniki badań sanepidu nie potwierdziły oskarżeń po zakażeniach uczestników obozu piłkarskiego Lech Klimek

Szalowa Sport Arena oczyszczona z zarzutów Szalowa Sport Arena

Gdy młodzi piłkarze z Akademii Wisły Kraków wprost z obozu w Szalowa Sport Arena trafili do szpitala, to sprawa ta była szeroko komentowana na portalach społecznościowych. Nie czekając na wyniki badań, jakie w Szalowej przeprowadził sanepid, wielu komentatorów wprost oskarżało szalowski obiekt o zaniedbania, które doprowadziły do zagrożenia zdrowia młodych sportowców.