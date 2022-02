Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozsyła już do emerytów i rencistów PIT-y. Każdy sam musi pilnować terminów składania deklaracji

Wysyłka PIT dotyczy 2021 roku, czyli okresu, w którym nie obowiązywał jeszcze Polski Ład.

PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały zasiłki chorobowe i macierzyńskie. Formularz otrzymają także świadczeniobiorcy, którzy mają nadpłatę podatku oraz osoby, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS.

- PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy przynajmniej w grudniu pobierali świadczenie z ZUS - informuje Anna Szaniawska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego. - Deklaracja ta trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej - dodaje.

- PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody - stwierdza rzecznik.

Osoby, którym ZUS wypłacał świadczenia będą miały dostęp do deklaracji PIT także na swoim profilu na portalu PUE ZUS. Aby zobaczyć swoją deklarację PIT, trzeba zalogować się na PUE ZUS i wybrać zakładkę "Świadczeniobiorca" i "Formularze PIT".

- PIT dostępny będzie w formie PDF - podkreśla Anna Szaniawska. - Można go w każdej chwili wydrukować lub zapisać na dysku komputera - zaznacza.

Trzeba koniecznie przypomnieć, że należy bardzo przestrzegać terminów składania deklaracji rocznych PIT w urzędzie skarbowym. W tym roku należy to zrobić najpóźniej do 2 maja 2022 r., ponieważ 30 kwietnia 2022 r. wypada w sobotę, to krańcowy termin rozliczenia przypadnie na pierwszy kolejny dzień roboczy, czyli poniedziałek.