Bezpłatny internet również w Bobowej. Najwięcej hotspotów jest w Strefie Aktywnego Wypoczynku przy ulicy Zielonej

W każdym z miejsc, w których zostały zamontowane hotspoty, można korzystać bezpłatnie z internetu o prędkości co najmniej 30 Mbit/s - mówi Wacław Ligęza, burmistrz Bobowej. - Oczywiście prędność zależy też od odległości od nadajnika i urządzenia, które loguje się do sieci. Czas trwania sesji to cztery godziny po czym konieczne jest ponowne logowanie. Zasięg w przestrzeni otwartej sięga do 100 metrów od urządzenia - dodaje burmistrz.

W Bobowej hotspoty zostały zamontowane w:

Centrum Aktywnego Wypoczynku – wewnątrz i na zewnątrz budynku

Skate Parku oraz Miasteczko drogowe w Bobowej

Tężni Solankowej

Parku Przyrodniczo-Geologicznym

Placu Targowym w Bobowej

na Peronie Dworca PKP

a Rynku w Bobowej



WiFi4EU to ogólnoeuropejski projekt budowy darmowego internetu na terenie całej wspólnoty. W ramach projektu gminy państw członkowskich UE, które złożyły stosowne wnioski i zostały zakwalifikowane do programu, mogły wybudować na swoim terenie sieć tzw. hotspot-ów umożliwiających dostęp do szerokopasmowego internetu.

Aby zalogować się do bobowskiej bezpłatnej sieci, trzeba kliknąć ikonę WiFi w telefonie, wybrać sieć „WiFi4EU”, a następnie połączyć się z siecią. Wówczas zostanie wyświetlony komunikat „Zaloguj się do sieci”, a po jego kliknięciu użytkownik zostanie przekierowany do przeglądarki. Tam należy przeczytać regulamin, następnie zaznaczyć „Akceptuję Regulamin” i kliknąć „Zaloguj”.