Najlepszy barszcz ukraiński podawali dzisiaj w ośrodku rekolekcyjnym w Lipinkach

Dzień w ośrodku rekolekcyjnym w Lipinkach zaczął się inaczej niż zwykle - od obierania warzyw, siekania kapusty, tarcia buraków i marchwi, duszenia, smażenia, a potem gotowania. Wszystko po to, by w samo południe móc ugościć barszczem ukraińskim wszystkich chętnych. Akcja miała swój cel - pomoc uchodźcom, którzy w ostatnich dniach stali się mieszkańcami ośrodka. Słusznych rozmiarów puszka ustawiona w miejscu odbioru zupy, zapełniała się tak szybko, jak znikało danie.

Jedni posiłek zamówili wcześniej i dostali go w jednorazowych opakowaniach, inni przynieśli swoje menażki, słoiki, albo zjedli na miejscu, w stołówce, jak proboszcz lipińskiej parafii ks. Wacław Śliwa. W rozmowie przy talerzu ciepłej zupy dużo jest dumy z postawy wiernych, ale i troski, o to co będzie jutro.