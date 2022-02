Gorlice. Co grają w Kinie Kolory? W najbliższym repertuarze biografia, komedia, bajki [Przegląd 4-10.02.2022]

Skarb Mikołajka, 4.02. i 7-10.02. godz. 15:00, 5-6.02. godz. 9:45, 13:00, 15:00

W życiu Mikołajka najważniejsi są: mama, tata, szkoła i przyjaciele – banda nierozłącznych kumpli, bez których wszystko inne nie ma sensu. Kiedy więc tata chłopca awansuje i rodzina musi przeprowadzić się na dalekie południe, Mikołajek wpada w rozpacz. Bo jak tu wyobrazić sobie świat bez najlepszych przyjaciół? Bez rogalików Alcesta, okularów Ananiasza, wygłupów Kleofasa – bez wspólnych psot, zabaw i żartów? To po prostu niemożliwe. Dlatego, by zapobiec nieszczęściu i wpłynąć na decyzję rodziców, Mikołajek wraz z ekipą wyrusza na poszukiwanie zaginionego skarbu. Wierzy, że odnalezione bogactwo pozwoli mu pozostać w domu i zatrzymać nieuchronną przeprowadzkę.

O czym dzisiaj marzą zwierzęta, 5-6.02. godz. 11:30

Maggie jest pomysłowym wombatem, a Bradley to miłość jej życia i najlepszy przyjaciel, który zaginął jakiś czas temu w tajemniczych okolicznościach. Zaniepokojona, ale i pełna nadziei Maggie nie ustaje w poszukiwaniach ukochanego. Pewnego dnia natyka się na nietypową sytuację i przypadkiem ratuje z opresji innego futrzaka – niepozornego Ptysia. Tak zaczyna się ich przyjaźń oraz nieoczekiwana kariera Maggie jako superbohaterki, która - nie do końca wierząc w swoje możliwości – początkowo niezbyt chętnie zamienia piżamę na kostium, zakłada maskę i rusza w miasto. Na swojej drodze spotka Supernielota, który również patroluje ulice wypatrując złoczyńców oraz podejrzanie przemiłą koalę dbającą o kariery superbohaterów. Dzięki nowej roli, Maggie wpada także na trop prowadzący do rozwiązania zagadki zaginięcia jej ukochanego oraz ratuje z opresji wiele zwierzaków będących w potrzebie. Najwyższy czas, aby przekonać się, że prawdziwi bohaterowie to nie ich kostiumy ani maski, tylko odwaga, wiara w siebie i dobre serce – a tego wszystkiego Maggie ma pod dostatkiem!