Gorlice. Najświeższy repertuar w Kinie Kolory. Coś w walentynkowym klimacie, czyli "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach"

Skarb Mikołajka, 27.01. godz. 11:00, 28.01. i 31.01. - 03.02. godz. 12:45, 29-30.01. godz. 9:00

W życiu Mikołajka najważniejsi są: mama, tata, szkoła i przyjaciele – banda nierozłącznych kumpli, bez których wszystko inne nie ma sensu. Kiedy więc tata chłopca awansuje i rodzina musi przeprowadzić się na dalekie południe, Mikołajek wpada w rozpacz. Bo jak tu wyobrazić sobie świat bez najlepszych przyjaciół? Bez rogalików Alcesta, okularów Ananiasza, wygłupów Kleofasa – bez wspólnych psot, zabaw i żartów? To po prostu niemożliwe. Dlatego, by zapobiec nieszczęściu i wpłynąć na decyzję rodziców, Mikołajek wraz z ekipą wyrusza na poszukiwanie zaginionego skarbu. Wierzy, że odnalezione bogactwo pozwoli mu pozostać w domu i zatrzymać nieuchronną przeprowadzkę.

Sing 2, 28.01. i 31.01.-03.02. godz. 14:30, 16:30, 29-30.01. godz. 10:45, 12:45, 14:45

Miś koala - Buster Moon i gwiazdorska obsada jego teatru pragną wystąpić na olśniewającej, wspaniałej i ekstrawaganckiej scenie. Jest tylko jeden haczyk: najpierw muszą przekonać najbardziej samotną gwiazdę rocka na świecie, aby do nich dołączyła. Buster i jego ekipa zmienili teatr New Moon we wspaniałe miejsce, ale Buster chciałby, aby nowy spektakl zadebiutował na scenie teatru Crystal w olśniewającym mieście Redshore. Ale bez koneksji, Buster i jego ekipa - w tym świnka Rosita, jeżozwierzyca Ash, goryl Johnny i nieśmiała słonica Meena i oczywiście niezwyły Gunter muszą zwrócić uwagę światowej sławy agencji - Crystal Entertainment, prowadzonej przez bezwzględnego wilka – Jimmy’ego Crystala. W desperackiej próbie zwrócenia uwagi Pana Crystala, Gunter wpada na pomysł i obiecuje, że w ich nowym spektaklu wystąpi legenda rocka-lew, Clay. Oczywiście pomysł podoba się Busterowi. Problem w tym, że Clay po stracie żony od ponad dekady zamknął się z dala od świata i nikt go nie widział. Buster wyrusza na poszukiwanie lwa i przekonania go do powrotu na scenę. Marzenie Bustera o wielkim sukcesie staje się jednocześnie emocjonalnym przypomnieniem mocy muzyki, która leczy nawet najbardziej złamane serce.