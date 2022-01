Gorlice. Co grają w Kinie Kolory? Przedstawiamy repertuar na najbliższy tydzień

Sing 2, 15-16.01. godz. 10:45, 12:45

Miś koala - Buster Moon i gwiazdorska obsada jego teatru pragną wystąpić na olśniewającej, wspaniałej i ekstrawaganckiej scenie. Jest tylko jeden haczyk: najpierw muszą przekonać najbardziej samotną gwiazdę rocka na świecie, aby do nich dołączyła. Buster i jego ekipa zmienili teatr New Moon we wspaniałe miejsce, ale Buster chciałby, aby nowy spektakl zadebiutował na scenie teatru Crystal w olśniewającym mieście Redshore. Ale bez koneksji, Buster i jego ekipa - w tym świnka Rosita, jeżozwierzyca Ash, goryl Johnny i nieśmiała słonica Meena i oczywiście niezwyły Gunter muszą zwrócić uwagę światowej sławy agencji - Crystal Entertainment, prowadzonej przez bezwzględnego wilka – Jimmy’ego Crystala. W desperackiej próbie zwrócenia uwagi Pana Crystala, Gunter wpada na pomysł i obiecuje, że w ich nowym spektaklu wystąpi legenda rocka-lew, Clay. Oczywiście pomysł podoba się Busterowi. Problem w tym, że Clay po stracie żony od ponad dekady zamknął się z dala od świata i nikt go nie widział. Buster wyrusza na poszukiwanie lwa i przekonania go do powrotu na scenę. Marzenie Bustera o wielkim sukcesie staje się jednocześnie emocjonalnym przypomnieniem mocy muzyki, która leczy nawet najbardziej złamane serce.