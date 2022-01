Radna interpeluje w sprawie remontu drogi krajowej w obawie przed rozwiązaniami, które zmniejszą jej przepustowość

Na ostatniej sesji gorlickiej rady miasta interpelację w tej sprawie złożyła Lucyna Jamro.

- Wykluczenie komunikacyjne naszego miasta i regionu jest coraz większym problemem tak dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców - pisze radna Jamro. - Planowana budowa drogi szybkiego ruchu z Brzeska do Nowego Sącza oraz modernizacja DK 28 może poprawić ten stan - podkreśla.

W połowie grudnia odbyło się w urzędzie gminy Ropa spotkanie z projektantem, wójtem gminy oraz mieszkańcami, na którym udostępniono wstępny projekt modernizacji DK 28.

- Wynika z niego, że proponowane rozwiązania nie są do końca satysfakcjonujące w kontekście drogi mającej stanowić główne połączenie dla regionu na najbliższe kilkadziesiąt lat - zaznacza Lucyna Jamro. - Niektóre z propozycji, choć bardzo oczekiwanych, mogą zostać oprotestowane przez właścicieli działek przylegających do pasa drogowego. Rozwiązanie, które jest bardzo potrzebne, czyli trzeci pas do wyprzedzania pod Ropską Górę, może zostać oprotestowane, gdyż na mieszkańcach będzie wymuszać skręt w prawo bez możliwości przekroczenia osi jezdni. W projekcie nie ma miejsca, w którym mogliby bezpiecznie zawrócić. - podkreśla.