Marszałek Kozłowski z roboczą wizytą w gminie Sękowa. Była okazja, by uroczyście otworzyć nowe przedszkole

- To nowoczesny, funkcjonalny i przede wszystkim bezpieczny dla dzieci obiekt – mówiła z dumą Małgorzata Małuch. - Jak większość naszych inwestycji również i ta nie mogłaby być zrealizowana bez wsparcia urzędu marszałkowskiego. By to przedszkole mogło powstać, musieliśmy wydać blisko 1,5 miliona złotych, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, to blisko 900 tysięcy złotych - podkreśliła.